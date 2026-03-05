Украина вернула домой еще 200 защитников

5 марта состоялся очередной обмен пленными. 200 украинских военных вернулись домой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

"200 семей получили самое ожидаемое сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, для всей страны – возвращение наших людей на родную землю", - написал он.

Среди возвращающихся есть защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

Как сообщил руководитель ОП Кирилл Буданов, это был первый этап обмена, о котором договорились в ходе переговоров в Женеве.

"Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и его администрации за содействие в реализации данного обмена. Всегда подчеркиваю, что освобождение украинских пленных - приоритет нашей переговорной команды, и по поручению президента Украины мы продолжаем работу, чтобы вернуть домой всех", - отметил он.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, пробывшие в плену почти 4 года.

Уволенные военнослужащие защищали страну на донецком, луганском, харьковском и запорожском направлениях. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить и офицеров. Освобожденные из плена пройдут полное медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.

Напомним, предварительный обмен состоялся 5 февраля. Тогда домой вернулись 157 украинцев, в том числе военнослужащие Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, а также гражданские.