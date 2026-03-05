Запланована подія 2

Україна повернула додому ще 200 захисників

Україна повернула додому ще 200 захисників
Україна повернула додому ще 200 захисників

5 березня відбувся черговий обмін полоненими. 200 українських військових повернулися додому.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

"200 родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю", - написав він.

Серед тих, хто повертається, є захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та Нацгвардійці.

Як повідомив керівник ОП Кирило Буданов, це був перший етап обміну, про який домовилися під час переговорів у Женеві.

"Ми вдячні президенту США Дональду Трампу та його адміністрації за сприяння в реалізації даного обміну. Завжди наголошую, що звільнення українських полонених ― пріоритет нашої переговорної команди, і за дорученням президента України ми продовжуємо роботу, аби повернути додому всіх", - зазначив він.

Серед визволених є Оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки. 

Звільнені військовослужбовці захищали країну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках. Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити і офіцерів. Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати.

Нагадаємо, попередній обмін відбувся 5 лютого.  Тоді додому повернулися 157 українців, серед яких військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, а також цивільні.

Автор:
Тетяна Гойденко