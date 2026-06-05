Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 5 червня

Станом на 5 червня 2026 року в Україні продовжує дешевшати молода картопля, ціни на огірки та помідори несуттєво зросли, водночас вартість овочів борщового набору залишається стабільною.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 5 червня наступна:

Овоч Ціна Зміна Картопля 12-16 грн +40% Картопля молода 50-80 грн -20% Цибуля 11-13 грн 0% Морква 26-30 грн 0% Капуста молода 17-20 грн 0% Помідори 100-135 грн +4,7% Огірки 60-65 грн +18,7

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші помідори та картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевша капуста

Які овочі подорожчали найбільше

На українському ринку здешевшали огірки. Масовий вихід на ринок продукції з літніх теплиць збив ціни до 65 грн/кг після рекордних зимових 170 грн/кг, помідори втратили у відсотковому значенні дещо менше – зі 130-220 до 100-135 грн/кг.

Молода українська картопля почала в цьому році коштувати дешевше, ніж імпортна. В останню декаду травня її відпускали в середньому по 60 грн/кг, а зараз – по 50 грн/кг.

В той же час "борщові" овочі минулорічного врожаю не змінилися у вартості – Ціни на стару картоплю зросли і перебувають у межах 12-16 грн/кг через закінчення запасів у місцевих господарствах.

Прогноз цін

На старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.

Традиційно влітку ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю падають завдяки новому врожаю з відкритого ґрунту переважно у червні-липні.

Проте цього року весняні заморозки відтермінували надходження ранньої продукції, а висока собівартість виробництва утримуватиме ціни.

Зростання цін у травні-червні є неминучим через зменшення якісних запасів у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.