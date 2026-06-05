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Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 5 червня
Станом на 5 червня 2026 року в Україні продовжує дешевшати молода картопля, ціни на огірки та помідори несуттєво зросли, водночас вартість овочів борщового набору залишається стабільною.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 5 червня наступна:
|Овоч
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|12-16 грн
|+40%
|Картопля молода
|50-80 грн
|-20%
|Цибуля
|11-13 грн
|0%
|Морква
|26-30 грн
|0%
|Капуста молода
|17-20 грн
|0%
|Помідори
|100-135 грн
|+4,7%
|Огірки
|60-65 грн
|+18,7
За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевші помідори та картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевша капуста
Які овочі подорожчали найбільше
На українському ринку здешевшали огірки. Масовий вихід на ринок продукції з літніх теплиць збив ціни до 65 грн/кг після рекордних зимових 170 грн/кг, помідори втратили у відсотковому значенні дещо менше – зі 130-220 до 100-135 грн/кг.
Молода українська картопля почала в цьому році коштувати дешевше, ніж імпортна. В останню декаду травня її відпускали в середньому по 60 грн/кг, а зараз – по 50 грн/кг.
В той же час "борщові" овочі минулорічного врожаю не змінилися у вартості – Ціни на стару картоплю зросли і перебувають у межах 12-16 грн/кг через закінчення запасів у місцевих господарствах.
Прогноз цін
На старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.
Традиційно влітку ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю падають завдяки новому врожаю з відкритого ґрунту переважно у червні-липні.
Проте цього року весняні заморозки відтермінували надходження ранньої продукції, а висока собівартість виробництва утримуватиме ціни.
Зростання цін у травні-червні є неминучим через зменшення якісних запасів у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.