В трех областях применены аварийные отключения света: детали

26 ноября в Харьковской, Сумской и Полтавской областях были применены аварийные отключения света. В других регионах действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужб у Министерства энергетики Украины.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях были применены аварийные отключения.

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу. Аварийные отключения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Графики отключения света 26 ноября

В Минэнерго напоминают, что в 26 ноября по всей Украине применяются меры по ограничению потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.

По информации "Укрэнерго", для стабилизации энергосистемы в течение почти целых суток будут действовать следующие ограничения:

Графики почасовых отключений (ГПО):

С 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей .

. Графики ограничения мощности (ГОП):

С 00:00 до 23:59 будут применяться для промышленных потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Информация об изменениях в энергоснабжении доступна на страницах облэнерго

Заметим, что отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Ранее Минэнерго предоставило объяснение, почему графики отключений электроэнергии часто меняются, а реальные отключения не совпадают с графиками.