27 листопада в Україні діють аварійні та погодинні відключення світла

Протягом доби російські війська завдавали ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях, що спричинило локальні знеструмлення. Аварійно-відновлювальні бригади працюють безперервно, щоб повернути електропостачання споживачам.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

У Харківській області для стабілізації роботи енергосистеми впроваджено аварійні відключення.

Сьогодні по всій Україні з 00:00 до 23:59 діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу.

Актуальні графіки можна знайти на офіційних сторінках регіональних операторів системи розподілу. У разі змін саме обленерго повідомлятиме про них першими.

Енергетики просять українців раціонально використовувати електроенергію протягом доби, особливо у пікові години — вранці та ввечері. Помірне споживання допомагає знизити навантаження на енергосистему та підтримати її стабільну роботу в умовах постійних атак.

26 листопада у Харківській, Сумській та Полтавській областях також були аварійні відключення світла. В інших регіонах діяли графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.