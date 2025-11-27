Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Наличный курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

27 ноября в Украине действуют аварийные и почасовые отключения света

выключение света, отключение электроэнергии, лампочка
В Украине действуют аварийные и почасовые отключения / Shutterstock

В течение суток российские войска наносили удары по энергетическим объектам в нескольких областях, что повлекло за собой локальные обесточения. Аварийно-восстановительные бригады работают непрерывно, чтобы вернуть электроснабжение потребителям.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

В Харьковской области для стабилизации работы энергосистемы внедрены аварийные отключения.

Сегодня по всей Украине с 00:00 до 23:59 действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

Актуальные графики можно найти на официальных страницах региональных операторов системы распределения. В случае перемен именно облэнерго будет сообщать о них первыми.

Энергетики просят украинцев рационально использовать электроэнергию в течение суток, особенно в пиковые часы – утром и вечером. Умеренное потребление помогает снизить нагрузку на энергосистему и поддержать ее стабильную работу в условиях постоянных атак.

26 ноября в Харьковской, Сумской и Полтавской областях были аварийные отключения света. В других регионах действовали графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Автор:
Татьяна Гойденко