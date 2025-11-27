- Категория
27 ноября в Украине действуют аварийные и почасовые отключения света
В течение суток российские войска наносили удары по энергетическим объектам в нескольких областях, что повлекло за собой локальные обесточения. Аварийно-восстановительные бригады работают непрерывно, чтобы вернуть электроснабжение потребителям.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .
В Харьковской области для стабилизации работы энергосистемы внедрены аварийные отключения.
Сегодня по всей Украине с 00:00 до 23:59 действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.
Актуальные графики можно найти на официальных страницах региональных операторов системы распределения. В случае перемен именно облэнерго будет сообщать о них первыми.
Энергетики просят украинцев рационально использовать электроэнергию в течение суток, особенно в пиковые часы – утром и вечером. Умеренное потребление помогает снизить нагрузку на энергосистему и поддержать ее стабильную работу в условиях постоянных атак.
26 ноября в Харьковской, Сумской и Полтавской областях были аварийные отключения света. В других регионах действовали графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.