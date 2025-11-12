Запланована подія 2

Через атаки армії РФ без електропостачання залишаються близько 27 тисяч мешканців трьох областей

лампочка, жінка
Три регіони без світла. / Shutterstock

Протягом минулої доби російські війська знову завдали ударів дронами по енергооб’єктах у кількох областях. Це спричинило пошкодження обладнання та тимчасові знеструмлення, хоча більшість споживачів уже заживлена. Станом на 14:30 близько 27 000 мешканців трьох областей залишаються без електропостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Через наслідки попередніх атак без електропостачання:

  • споживачі на Одещині (понад 12 тисяч абонентів); 
  • споживачі на Дніпропетровщині (8600 абонентів); 
  • споживачі на Запоріжжі (близько 6500 абонентів).

За даними відомства, складною залишається ситуація у прифронтових і прикордонних регіонах. Відновлювальні роботи тривають у кожній області, де це дозволяє безпекова ситуація та після обстеження місць ударів рятувальниками.

У більшості регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень. Обсяг цих відключень коливається від двох до чотирьох черг.

Наразі у переважній більшості областей застосовуються графіки погодинних відключень обсягом трьох з половиною черг. Також зберігаються обмеження споживання для промисловості та бізнесу.

Споживачів закликають раціонально користуватися електроенергією, особливо у години пікових навантажень — вранці та ввечері. Ощадливе споживання допомагає зменшити навантаження на енергосистему та уникнути потреби у запровадженні нових, більш жорстких обмежень.

Нагадаємо, 12 листопада в більшості регіонів України діятимуть відключення електроенергії.

Автор:
Тетяна Ковальчук