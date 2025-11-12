Из-за атак армии РФ без электроснабжения остаются около 27 тысяч жителей трех областей

За прошедшие сутки российские войска вновь нанесли удары дронами по энергообъектам в нескольких областях. Это повлекло повреждение оборудования и временные обесточивания, хотя большинство потребителей уже заживлены. По состоянию на 14.30 около 27 000 жителей трех областей остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Из-за последствий предыдущих атак без электроснабжения:

потребители в Одесской области (более 12 тысяч абонентов);

потребители на Днепропетровщине (8600 абонентов);

потребители в Запорожье (около 6500 абонентов).

По данным ведомства, сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах. Восстановительные работы продолжаются в каждой области, где это позволяет ситуация с безопасностью и после обследования мест ударов спасателями.

В большинстве регионов Украины продолжают действовать графики почасовых отключений. Объем этих отключений колеблется от двух до четырех очередей.

В подавляющем большинстве областей применяются графики почасовых отключений объемом трех с половиной очередей. Также сохраняются ограничения потребления для индустрии и бизнеса.

Потребителей призывают рационально пользоваться электроэнергией, особенно в часы пиковых нагрузок – утром и вечером. Экономное потребление помогает уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать потребности в введении новых, более жестких ограничений.

