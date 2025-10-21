Черниговщина без света: энергетики не могут возобновить электроснабжение из-за атак российских дронов

Аварийные бригады энергетиков на Черниговщине не могут начать возобновление электроснабжения из-за непрерывных атак российских дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Дроны блокируют аварийные работы

Ремонтные бригады готовы безотлагательно возобновить электроснабжение, однако враг целенаправленно мешает им выполнить эту работу.

"Россияне намеренно запускают беспилотные летательные аппараты, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис", - говорится в сообщении.

Накануне россияне нанесли удар по гражданской энергетической инфраструктуре Черниговщины. Город Чернигов и северные районы области оказались в полной темноте – десятки тысяч семей остались без света.

"Это сознательный акт терроризма. В районе пораженных энергетических объектов нет никаких военных целей. Россия целенаправленно бьет по инфраструктуре, от которой зависит жизнь обычных людей. На фоне этих варварских действий заявления российского руководства о том, что их цели – исключительно военные, выглядят особенно лживо", - сообщает пресс-служба.

В результате удара по энергосистеме Черниговщины сотни тысяч человек остались без электроснабжения. Украинские правоохранители и международные партнеры фиксируют последствия атаки и работают над привлечением виновных к ответственности.

Отметим, что во вторник, 21 октября, во всех регионах Украины с 16.00 до 20.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.