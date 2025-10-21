Запланована подія 2

Россияне ударили по энергообъектам: обесточены Чернигов и северные общины области

свет
Враг ударил по энергетической инфраструктуре Черниговщины / Pixabay

В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре 20 октября Чернигов и северные общины области остались без электроснабжения. Город был полностью обесточен, также наблюдаются перебои с водоснабжением. Энергетики работают над восстановлением системы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Вражеская атака на Черниговщину

"В результате вражеских обстрелов получила повреждения энергосистема в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Специалисты уточняют масштабы разрушений и возможные последствия обстрелов. Аварийно-восстановительные работы начнутся, как только ситуация в месте поражения будет безопасной для энергетиков.

"Северная часть Черниговщины без света. Причина - очередная атака на энергосистему области", - отмечает прессслужба "Черниговоблэнерго".

Также в "Черниговводоканале" сообщили, что утром, 21 октября, были запущены объекты от альтернативных источников питания. Подачу воды в городе постепенно восстанавливают. В городе работают колонки и будет организован подвоз воды в отдельные районы.

"Задача водоканала - не только обеспечить население водой, но и отвести стоки с территории города, а это более 20 насосных станций канализации, которые нужно запустить и контролировать", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября враг совершил массированную атаку РФ на энергосистему, что привело к значительному дефициту электроэнергии при росте потребления. В отдельных регионах, например в Черниговской области, операторы системы распределения начали применять почасовые очереди отключений.

Автор:
Ольга Опенько