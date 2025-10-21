Росіяни вдарили по енергооб’єктах: знеструмлено Чернігів і північні громади області

Унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі 20 жовтня Чернігів та північні громади області залишилися без електропостачання. Місто було повністю знеструмлено, також спостерігаються перебої з водопостачанням. Енергетики працюють над відновленням системи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Ворожа атака на Чернігівщину

"Внаслідок ворожих обстрілів зазнала пошкоджень енергосистема в Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці уточнюють масштаби руйнувань і можливі наслідки обстрілів. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться, щойно ситуація в місці ураження буде безпечною для енергетиків, наголошують в компанії.

"Північна частина Чернігівщини без світла. Причина — чергова атака на енергосистему області", - зазначає пресслужба "Чернігівобленерго".

Також у "Чернігівводоканалі" повідомили, що зранку, 21 жовтня, були запущені об’єкти від альтернативних джерел живлення. Подачу води у місті поступово відновлюють. Зазначається, що у місті працюють колонки та буде організовані підвоз води в окремі райони.

"Завдання водоканалу — не лише забезпечити населення водою, але й відвести стоки з території міста, а це понад 20 насосних станцій каналізації, які потрібно запустити та контролювати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 жовтня ворог здійснив масовану атаку РФ на енергосистему, що призвело до значного дефіциту електроенергії при зростанні споживання. В окремих регіонах, наприклад на Чернігівщині, оператори системи розподілу почали застосовувати погодинні черги відключень.