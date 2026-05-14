Індія просить США продовжити дозвіл на імпорт російської нафти через війну в Перській затоці

Індія звернулася до влади США з проханням продовжити термін дії спеціального дозволу на купівлю російської нафти. Нью-Делі намагається захистити свій ринок від дефіциту та стримати стрибок цін в умовах, коли війна у Перській затоці, яка триває вже майже 11 тижнів, руйнує стабільність світових енергетичних постачань.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Вашингтон запровадив ці послаблення в березні, а згодом розширив їхню дію до 16 травня 2026 року, намагаючись наситити ринок додатковими барелями. Водночас США продовжують тиснути на Індію, вимагаючи скоротити закупівлі сировини з дисконтом, щоб посилити фінансовий тиск на Москву через її вторгнення в Україну.

Ризики для економіки та рекордний імпорт

Індійські посадовці попередили Вашингтон, що безперебійне постачання нафти залишається для країни головним пріоритетом.

Основні чинники та поточні показники:

Соціальний тиск: висока волатильність на світовому енергоринку сильно б'є по населенню Індії, яке вже зіткнулося з гострим дефіцитом газу для побутових потреб.

Рекордні темпи закупівлі: напередодні завершення терміну дії пільг індійські нафтопереробні заводи максимально наростили імпорт. У травні добовий приплив російської нафти сягнув безпрецедентних 2,3 мільйона барелів.

Подальші прогнози: за даними аналітичної компанії Kpler, навіть за умови спаду активності, загальний середньодобовий показник за підсумками всього травня становитиме близько 1,9 мільйона барелів.

Міністерство нафти та Міністерство закордонних справ Індії, як і Міністерство фінансів США, наразі офіційно не коментують перебіг цих закритих переговорів.

Нагадаємо, термін пільг спливає, тому Індія готується до скорочення імпорту російської нафти. Постачання сировини з РФ до індійських НПЗ може скоротитися на 400 тисяч барелів за добу, що змушує переробників шукати альтернативні варіанти та купувати дорожче паливо на спотовому ринку.