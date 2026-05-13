Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,80

51,61

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Індія та Росія домовляються про спільний видобуток копалин: деталі угоди

літій
Індія розширює список союзників для видобутку літію / Depositphotos

Індія та Росія розпочали переговори щодо підписання масштабної угоди, яка охоплює сектор критично важливих корисних копалин. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Майбутній документ передбачає глибоку співпрацю в галузі розвідки, промислової переробки сировини, а також обмін технологічними рішеннями.

Основний акцент у партнерстві буде зроблено на літії та рідкоземельних елементах, які є базовими для сучасної промисловості.

Очікується, що офіційне підписання угоди може відбутися вже протягом найближчих двох місяців.

 Інвестиційні плани

Окрім державної співпраці, уряди обох країн планують створити сприятливі умови для стимулювання корпоративних інвестицій у спільні проєкти.

Індійська сторона вже офіційно передала проєкт запропонованого документа російським колегам для ознайомлення та внесення правок.

Хоча Міністерство гірничої промисловості Індії та представники російського уряду наразі утримуються від офіційних коментарів, аналітики пов'язують цей крок із гострою потребою Індії у забезпеченні ресурсів для енергетичного переходу та масштабного розвитку інфраструктури.

Прагнення незалежності від Китаю

Однією з ключових причин активізації переговорів є бажання Індії диверсифікувати джерела постачання та зменшити критичну залежність від Китаю.

На сьогодні КНР домінує на світовому ринку видобутку та переробки більшості стратегічних металів.

Для протидії цьому монополізму Нью-Делі вже уклав низку аналогічних угод з Австралією, Японією та Аргентиною, а також проводить консультації з Чилі та Перу.

Попри таку активність, реальні успіхи Індії в управлінні закордонними мінеральними активами поки що залишаються обмеженими.

Нагадаємо, що Індія відхилила пропозицію Росії щодо купівлі скрапленого природного газу (СПГ), який потрапив під санкції США. Рішення було прийнято попри дефіцит палива, спричинений напруженістю на Близькому Сході та ризиками перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку.

Автор:
Тетяна Бесараб