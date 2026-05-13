Індія та Росія домовляються про спільний видобуток копалин: деталі угоди

Індія та Росія розпочали переговори щодо підписання масштабної угоди, яка охоплює сектор критично важливих корисних копалин.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Майбутній документ передбачає глибоку співпрацю в галузі розвідки, промислової переробки сировини, а також обмін технологічними рішеннями.

Основний акцент у партнерстві буде зроблено на літії та рідкоземельних елементах, які є базовими для сучасної промисловості.

Очікується, що офіційне підписання угоди може відбутися вже протягом найближчих двох місяців.

Інвестиційні плани

Окрім державної співпраці, уряди обох країн планують створити сприятливі умови для стимулювання корпоративних інвестицій у спільні проєкти.

Індійська сторона вже офіційно передала проєкт запропонованого документа російським колегам для ознайомлення та внесення правок.

Хоча Міністерство гірничої промисловості Індії та представники російського уряду наразі утримуються від офіційних коментарів, аналітики пов'язують цей крок із гострою потребою Індії у забезпеченні ресурсів для енергетичного переходу та масштабного розвитку інфраструктури.

Прагнення незалежності від Китаю

Однією з ключових причин активізації переговорів є бажання Індії диверсифікувати джерела постачання та зменшити критичну залежність від Китаю.

На сьогодні КНР домінує на світовому ринку видобутку та переробки більшості стратегічних металів.

Для протидії цьому монополізму Нью-Делі вже уклав низку аналогічних угод з Австралією, Японією та Аргентиною, а також проводить консультації з Чилі та Перу.

Попри таку активність, реальні успіхи Індії в управлінні закордонними мінеральними активами поки що залишаються обмеженими.

Нагадаємо, що Індія відхилила пропозицію Росії щодо купівлі скрапленого природного газу (СПГ), який потрапив під санкції США. Рішення було прийнято попри дефіцит палива, спричинений напруженістю на Близькому Сході та ризиками перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку.