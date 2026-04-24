Індія та Китай конкурують за постачання російської нафти через закриття Ормузької протоки

Індія та Китай конкурують за постачання нафти з Росії / Depositphotos

Світовий ринок нафти переживає період високої конкуренції між двома найбільшими імпортерами — Китаєм та Індією. Через блокаду Ормузької протоки обидві країни шукають альтернативні шляхи постачання енергоресурсу та активно збільшують закупівлі російської нафти.

Як пише Delo.ua, про це інформує CNBC.

Старший аналітик Kpler Муюй Сюй підкреслює, що конкуренція між цими державами за доступні вантажі є жорсткою і зберігатиметься до червня.

"Фактичне закриття Ормузької протоки спонукає азійські країни шукати дешеву нафту, яка легкодоступна, і російська нафта належить до цієї категорії", – сказав Сюй.

18 квітня США дозволили країнам купувати російську нафту, що перебуває під санкціями, протягом приблизно місяця, що послабило тиск на світові ціни. Однак, це не послабило санкції щодо іранської сирої нафти, майже 98% якої призначено для Китаю. 

Індія наразі є більш вразливою до змін на ринку через обмежені запаси нафти, яких вистачає приблизно на 30 днів. Оскільки індійський уряд не підвищував ціни на внутрішньому ринку, попит залишається стабільним, що посилює потребу в регулярних поставках. Китай перебуває у кращому становищі, маючи стратегічні резерви на 3–4 місяці, проте Пекіну необхідний безперебійний імпорт для забезпечення нафтохімічної промисловості та поповнення запасів на випадок тривалого конфлікту.

Динаміка поставок демонструє чіткий зсув у бік російської сировини. У березні Індія отримувала 2,14 млн барелів (340 231,64 куб. м) нафти на добу з Росії, що складало 47% всього її імпорту.

Станом на квітень Китай та Індія зрівнялися у закупівлях, кожна з них забезпечує собі по 1,6 млн барелів (254 381,64 куб. м) російської нафти на добу. Водночас поставки з Саудівської Аравії до Індії у квітні скоротилися до 684 190 барелів (108 777,69 куб. м) на добу.

Головний аналітик XAnalysts Мукеш Сахдев зазначає, що за поточних умов фізична наявність нафти стає важливішою за її вартість, оскільки при безстроковому припиненні поставок ціна втрачає своє значення.

Раніше повідомлялося, що доходи Росії від морського експорту нафти досягли найвищого рівня з червня 2022 року. Основними чинниками зростання стали стрибок світових цін через конфлікт на Близькому Сході та відновлення обсягів постачань.

Автор:
Тетяна Ковальчук