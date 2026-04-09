Доходи РФ від експорту нафти злетіли до максимуму з початку великої війни

газ, нафта
Доходи РФ від експорту нафти злетіли до максимуму / Depositphotos

Доходи Росії від морського експорту нафти досягли найвищого рівня з червня 2022 року. Основними чинниками зростання стали стрибок світових цін через конфлікт на Близькому Сході та відновлення обсягів постачань.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За чотири тижні до 5 квітня середня вартість російського експорту зросла до $2,02 млрд на тиждень. Цьому посприяло блокування Іраном Ормузької протоки, що змусило нафтопереробні заводи шукати альтернативні джерела сировини.

Фактори зростання та стримування доходів

Незважаючи на рекордні прибутки, Кремль не зміг отримати повну вигоду від високих цін через низку перешкод:

  • Удари українських дронів: атаки на порти Усть-Луга та Приморськ суттєво обмежили логістичні можливості РФ. Відвантаження з Усть-Луги залишаються призупиненими вже понад тиждень після влучання в резервуари.
  • Тимчасове перемир'я в Ірані: оголошене у вівторок двотижневе припинення вогню в конфлікті з Іраном вже спричинило падіння світових цін на нафту. Якщо перемир'я втримається і протока відкриється, доходи Москви можуть різко скоротитися.
  • Цінові рекорди: на піку минулого тижня російська нафта марки Urals коштувала $116,05 за барель — це найвищий показник за останні 13 років. Нафта ESPO з тихоокеанських портів торгувалася в середньому по $92,11.

Куди йде російська нафта

Основними покупцями залишаються Індія та Китай. Індійські нафтопереробники відновили закупівлі до 1,9 млн барелів на добу (максимум з минулого червня) після того, як США видали тимчасові дозволи на розвантаження танкерів, що застрягли в морі. Постачання до Китаю дещо знизилися до 1,07 млн барелів на добу порівняно з рекордним лютим.

Водночас обсяг нафти в танкерах, що перебувають у морі без кінцевого пункту призначення, різко зріс до 1,26 млн барелів на добу, що дозволяє РФ приховувати реальні маршрути експорту.

Нагадаємо, у Кремлі заявляють про "чергу" за російськими енергоносіями через енергокризу в Азії. Однак успішні операції ЗСУ проти нафтової інфраструктури РФ вже скоротили її експортний потенціал на п’яту частину, що частково нівелює вигоду Москви від високих цін.

Автор:
Максим Кольц