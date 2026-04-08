Світова енергокриза: Кремль заявляє про чергу за російськими ресурсами на тлі війни в Ірані

Глобальна економіка опинилася в стані гострої енергетичної кризи, спровокованої війною США та Ізраїлю проти Ірану та перекриттям Ормузької протоки. На цьому тлі Москва заявляє про ажіотажний попит на свої ресурси з боку "альтернативних джерел", хоча сама стикається з серйозним скороченням експортних потужностей через удари України по нафтовій інфраструктурі.

Як повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters, Кремль намагається використати зміну ринкової кон'юнктури для переорієнтації поставок з Європи на азійські ринки.

Зміна маршрутів: Азія та ЗПГ

Через блокування поставок з Ірану країни Південно-Східної Азії, зокрема В'єтнам, Таїланд, Філіппіни та Шрі-Ланка, вишикувалися в чергу за російською нафтою.

Ключові показники ринку:

Цінові аномалії: минулого місяця російська нафта марки Urals торгувалася з премією $5–8 до ціни Brent, хоча зазвичай продається з дисконтом.

Експорт ЗПГ: проєкт "Ямал ЗПГ" компанії "Новатек" відправив перший вантаж до Китаю з листопада минулого року. Це відбувається на тлі підготовки Євросоюзу до повної заборони імпорту російського ЗПГ.

Газовий розворот: Путін підтвердив плани переспрямувати газові потоки з Європи після рішення ЄС відмовитися від російського трубопровідного газу до кінця 2027 року.

Проблеми з видобутком у РФ

Попри заяви про високий попит, реальні експортні можливості Росії суттєво обмежені. Через успішні атаки України на порти, трубопроводи та нафтопереробні заводи експортна здатність РФ скоротилася на 1 млн барелів на добу (це п'ята частина від загальної потужності). Таким чином, Росія може бути змушена фактично скоротити видобуток нафти через неможливість фізично відвантажити ресурс.

Нагадаємо, загострення ситуації навколо Ірану спричинило різке зростання світових цін на нафту, що дозволило російській марці Urals досягти максимуму за останні 13 років.

Варто зауважити, що доходи Росії від експорту нафти продемонстрували стрімке зростання, досягнувши максимальних показників з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.