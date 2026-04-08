Попри енергетичну кризу: ЄС продовжує працювати над відмовою від російської нафти

У ЄС продовжують працювати над відмовою від російської нафти / Depositphotos

У Європейському Союзі продовжують працювати над стратегією відмови від російської нафти попри енергетичну кризу через війну на Близькому Сході.

Як пише Delo.ua, про це повідомила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен, передає "Суспільне".

"Я можу підтвердити, що ми прагнемо поступово вивести будь-яку російську енергію з європейського ринку. Ми вже вжили заходів для цього. У нас уже є законодавство щодо російського газу. Ми також прагнемо поширити ці правила на виведення з обігу на нафту та атомну енергію", — заявила вона.

Ітконен додала, що робота над пропозиціями триває, тому поки немає точної дати, коли запрацює заборона на нафту з РФ.

"Я ще не знаю, коли це станеться. Робота триває. У Єврокомісії існує політичне зобов’язання виконати це, і це відбудеться, і ми будемо тримати вас у курсі, коли будемо презентувати це законодавство", — сказала Ітконен.

Зауважимо, Європейська комісія вирішила перенести оприлюднення юридичної пропозиції стосовно постійної заборони імпорту російської нафти, яке раніше планувалося на 15 квітня. 

ЄС на шляху до відмови від російських енергоресурсів

3 грудня 2025 року Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії ЄС REPowerEU. 

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, набув чинності 3 лютого.

Автор:
Світлана Манько