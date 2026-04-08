Несмотря на энергетический кризис: ЕС продолжает работать над отказом от российской нефти

В Европейском Союзе продолжают работать над стратегией отказа от российской нефти, несмотря на энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила спикер Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен, передает "Суспільне".

"Я могу подтвердить, что мы стремимся постепенно вывести любую российскую энергию с европейского рынка. Мы уже приняли меры для этого. У нас уже есть законодательство по российскому газу. Мы также стремимся распространить эти правила на вывод из оборота на нефть и атомную энергию", — заявила она.

Итконен добавила, что работа над предложениями продолжается, поэтому пока нет точной даты, когда заработает запрет на нефть из РФ.

"Я еще не знаю, когда это произойдет. Работа продолжается. У Еврокомиссии существует политическое обязательство выполнить это, и это произойдет, и мы будем держать вас в курсе, когда будем презентовать это законодательство", — сказала Итконен.

Отметим, Европейская комиссия решила перенести обнародование юридического предложения относительно постоянного запрета импорта российской нефти, ранее планировавшегося на 15 апреля.

ЕС на пути к отказу от российских энергоресурсов

3 декабря 2025 года Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Предложение включает в себя поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии ЕС REPowerEU.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.