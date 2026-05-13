Индия и Россия договариваются о совместной добыче ископаемых: детали соглашения

Индия и Россия начали переговоры о подписании масштабного соглашения, охватывающего сектор критически важных полезных ископаемых.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Предстоящий документ предполагает глубокое сотрудничество в области разведки, промышленной переработки сырья, а также обмен технологическими решениями.

Основной упор в партнерстве будет сделан на литии и редкоземельных элементах, которые являются базовыми для современной промышленности.

Ожидается, что официальное подписание соглашения может состояться уже в ближайшие два месяца.

Инвестиционные планы

Кроме государственного сотрудничества, правительства обеих стран планируют создать благоприятные условия для стимулирования корпоративных инвестиций в совместные проекты.

Индийская сторона уже официально передала проект предложенного документа российским коллегам для ознакомления и внесения поправок.

Хотя Министерство горной промышленности Индии и представители российского правительства пока воздерживаются от официальных комментариев, аналитики связывают этот шаг с острой потребностью Индии в обеспечении ресурсов для энергетического перехода и масштабного развития инфраструктуры.

Стремление к независимости от Китая

Одной из ключевых причин активизации переговоров является желание Индии диверсифицировать источники и уменьшить критическую зависимость от Китая.

На сегодняшний день КНР доминирует на мировом рынке добычи и переработки большинства стратегических металлов.

Для противодействия этому монополизму Нью-Дели уже заключил ряд аналогичных соглашений с Австралией, Японией и Аргентиной, а также проводит консультации по Чили и Перу.

Несмотря на такую активность, реальные успехи Индии в управлении зарубежными минеральными активами пока остаются ограниченными.

Напомним, что Индия отклонила предложение России по поводу покупки сжиженного природного газа (СПГ), попавшего под санкции США. Решение было принято, несмотря на дефицит топлива, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке и рисками перебоев в поставках через Ормузский пролив.