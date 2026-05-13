Термін пільг спливає: Індія готується до скорочення імпорту російської нафти

Індійські нафтопереробні заводи стикнулися з необхідністю перегляду стратегії імпорту сировини. Основною причиною є завершення терміну дії дозволу США на закупівлю російської нафти, який спливає 16 травня. Постачання сировини може скоротитися на 400 тисяч барелів за добу вже наступного тижня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Наразі офіційного підтвердження про продовження цього режиму від американської адміністрації не надходило.

За даними аналітичної компанії Kpler, у травні обсяги постачання російської нафти до Індії досягли позначки 2,3 мільйона барелів на добу. У разі відсутності нових суден, що прямують з РФ, цей показник може знизитися до 1,9 мільйона барелів. Це змушує місцевих переробників закуповувати дорожчу нафту на спотовому ринку.

Ситуація ускладнюється військовим конфліктом за участю Ірану, що призвів до обмеження постачання сировини через Перську затоку. США запровадили спеціальний дозвіл для Індії 5 березня, щоб стабілізувати ціни на світовому ринку та дозволити переробку заблокованих вантажів.

Обмеження США на постачання російської нафти були частиною зусиль Вашингтона щодо посилення тиску на Москву через її вторгнення в Україну. Однак конфлікт на Близькому Сході призвів до майже повного закриття транзиту через Ормузьку протоку.

На тлі цих подій два найбільші державні заводи, Indian Oil та Bharat Petroleum, вже придбали оперативні вантажі нафти у Західній Африці та США з відвантаженням у поточному місяці.

Також компанія BPCL почала вивчати можливість короткострокових угод на постачання азербайджанських та африканських сортів. Це робиться з метою диверсифікації діяльності та позбавлення залежності від логістичних шляхів Перської затоки.

Наразі офіційні представники нафтових компаній та Міністерство нафти Індії утримуються від коментарів щодо майбутніх обсягів закупівель.

Нагадаємо, Індія відхилила пропозицію Росії щодо купівлі скрапленого природного газу (СПГ), який потрапив під санкції США. Рішення було прийнято попри дефіцит палива, спричинений напруженістю на Близькому Сході та ризиками перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку.