Ціни на нафту зростають: Трамп і Сі Цзіньпін обговорюють мир з Іраном

У четвер, 14 травня, ціни на нафту пішли вгору на тлі очікувань від зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Ключовою темою переговорів є припинення війни з Іраном, яка паралізувала світові постачання палива.

Зазначається, що Трамп прагне залучити Китай як посередника для мирної угоди з Тегераном, проте аналітики сумніваються, що Пекін тиснутиме на свого стратегічного партнера.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали до 105,89 долара за барель, а американська нафта WTI піднялася до позначки 101,34 долара.

Це зростання відбулося після падіння цін у середу, коли ринок побоювався підвищення процентних ставок у США через інфляційний тиск.

Ситуація залишається критичною через тривале закриття Ормузької протоки — головного енергетичного шлюзу світу, який фактично заблокований з початку бойових дій наприкінці лютого.

Експерти попереджають, що відсутність прогресу у відкритті цього шляху може змусити США повернутися до активних військових дій.

Прогнози дефіциту

Міжнародне енергетичне агентство радикально змінило свої прогнози, заявивши про неминучий дефіцит нафти на світовому ринку.

Якщо раніше очікувався профіцит, то тепер війна на Близькому Сході настільки підірвала видобуток, що постачання не покриватимуть реальний попит.

Запаси нафти виснажуються безпрецедентними темпами, що ставить світову економіку у складне становище. Аналітики банку ING зауважують, що ринок зараз перебуває у стані вичікування, проте застерігають від надмірного оптимізму щодо швидкого успіху переговорів між Вашингтоном і Пекіном у питанні іранського конфлікту.

Нагадаємо, аналітики Goldman Sachs повідомляли, щоу світі залишився лише 45-денний запас готового пального, зокрема бензину та дизелю. Найбільш відчутне зниження обсягів зафіксовано в Азії та Африці, а в Північній Європі запаси авіаційного палива впали до мінімуму за останні шість років.