Пального у світі залишилося на декілька днів: запаси нафти впали до восьмирічного мінімуму

У квітні світові запаси нафти рекордно впали на 200 млн барелів. Навіть попри падіння попиту через високі ціни, дефіцит поглиблюється: через конфлікт за участю Ірану ринок уже втратив близько 1 млрд барелів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Причини дефіциту

Ключовим фактором скорочення постачань стали обмеження руху через Ормузьку протоку та пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів.

Наразі світові запаси наближаються до найнижчої позначки за останні вісім років. Хоча загальний обсяг резервів становить 4 мільярди барелів, значна частина цієї нафти є технологічною.

Вона необхідна для підтримки тиску в трубопроводах та безперебійної роботи нафтопереробних заводів, тому не може бути використана для покриття дефіциту на ринку.

Аналітики Goldman Sachs зазначають, що у світі залишився лише 45-денний запас готового пального, зокрема бензину та дизелю. Найбільш відчутне зниження обсягів зафіксовано в Азії та Африці, а в Північній Європі запаси авіаційного палива впали до мінімуму за останні шість років.

Водночас у США запаси бензину продовжують знижуватися напередодні літнього сезону, коли споживання традиційно зростає.

Прогнози щодо вартості та ринкові очікування

Наразі ціна нафти марки Brent зафіксувалася на рівні близько 110 доларів за барель на тлі дотримання режиму припинення вогню.

Проте трейдери попереджають про можливість нового стрибка цін, коли обсяги пального в сховищах впадуть нижче критичних позначок.

Очікується, що в США запаси можуть скоротитися до рівня, який забезпечує лише один тиждень внутрішнього попиту. Фахівці прогнозують, що повний вплив енергетичної кризи ринок відчує найближчими тижнями.

Нагадаємо, на сировинних ринках нафта Brent знизилася на 1,6% до 108,07 долара за барель через очікування деескалації в регіоні Ормузької протоки, через яку проходить близько п’ятої частини світового експорту нафти.