Нефть ниже $110: рынки реагируют на заявление Трампа о мире с Ираном

Мировые цены на нефть продолжают падение второй день после заявления Дональда Трампа о возможности заключения мирного соглашения с Ираном. Рынки ожидают возобновления поставок с Ближнего Востока.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Цены на нефть

В среду, 6 мая, котировки продолжили падение: фьючерсы на Brent потеряли $1,89 (1,7%) и опустились до $107,98 за баррель после еще более ощутимого снижения на 4% накануне. В то же время, американская нефть WTI подешевела на $1,83 (1,8%) - до $100,44 за баррель, продолжив вчерашний спад на 3,9%.

Несмотря на это, рынок остается напряженным: цены удерживаются выше отметки в $100 за баррель, что свидетельствует о сохранении глобальных рисков и нестабильности.

Причины падения

Ключевым фактором понижения стало заявление Трампа о возможном прогрессе в переговорах с Ираном. Он сообщил о временной паузе в операции по сопровождению судов через Ормузский пролив, что может сигнализировать о деэскалации в регионе.

Ожидание возобновления поставок нефти с Ближнего Востока усилили надежды инвесторов на увеличение предложения. По словам аналитиков, увольнение заблокированных судов в Персидском заливе способно постепенно вернуть объемы на рынок, хотя этот процесс потребует времени даже в случае достижения соглашения.

В то же время, ситуация остается противоречивой: США не отменяют блокаду иранских портов, а военная активность в регионе продолжается. В частности, ранее Марко Рубио сообщал об операциях по сопровождению танкеров, в ходе которых были уничтожены иранские катера, ракеты и дроны.

Дополнительное давление на рынок создает сокращение запасов нефти в США: по данным отраслевых источников, они уменьшаются уже третью неделю подряд, что свидетельствует о высоком спросе и ограниченном предложении.

В совокупности эти факторы формируют неустойчивый баланс: рынок реагирует на сигналы потенциального мира, но в то же время остается уязвимым к геополитическим рискам.

Напомним, мировые цены на нефть незначительно снизились после заявления Трампа о помощи судам в Ормужском проливе. В то же время котировки остаются высокими из-за напряжения между США и Ираном и перебоев со снабжением.