Нафта нижче $110: ринки реагують на заяву Трампа про мир з Іраном

нафта
Ринки нафти здригнулися / Pixabay

Світові ціни на нафту продовжують падіння другий день поспіль після заяви Дональда Трампа про можливість укладення мирної угоди з Іраном. Ринки очікують відновлення постачання з Близького Сходу.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ціни на нафту

У середу, 6 травня, котирування продовжили падіння: ф’ючерси на Brent втратили $1,89 (1,7%) і опустилися до $107,98 за барель, після ще більш відчутного зниження на 4% напередодні. Водночас американська нафта WTI подешевшала на $1,83 (1,8%) - до $100,44 за барель, продовживши вчорашній спад на 3,9%.

Попри це, ринок залишається напруженим: ціни утримуються вище позначки $100 за барель, що свідчить про збереження глобальних ризиків та нестабільності.

 Причини падіння

Ключовим фактором зниження стала заява Трампа про можливий прогрес у переговорах із Іраном. Він повідомив про тимчасову паузу в операції з супроводу суден через Ормузька протока, що може сигналізувати про деескалацію в регіоні.

Очікування відновлення постачання нафти з Близького Сходу посилили надії інвесторів на збільшення пропозиції. За словами аналітиків, звільнення заблокованих суден у Перській затоці здатне поступово повернути обсяги на ринок, хоча цей процес потребуватиме часу навіть у разі досягнення угоди.

Водночас ситуація залишається суперечливою: США не скасовують блокаду іранських портів, а військова активність у регіоні триває. Зокрема, раніше Марко Рубіо повідомляв про операції з супроводу танкерів, під час яких було знищено іранські катери, ракети та дрони.

Додатковий тиск на ринок створює скорочення запасів нафти у США: за даними галузевих джерел, вони зменшуються вже третій тиждень поспіль, що свідчить про високий попит і обмежену пропозицію.

У сукупності ці фактори формують нестійкий баланс: ринок реагує на сигнали потенційного миру, але водночас залишається вразливим до геополітичних ризиків.

Нагадаємо, світові ціни на нафту незначно знизилися після заяви Трампа про допомогу суднам в Ормузькій протоці. Водночас котирування залишаються високими через напруження між США та Іраном і перебої з постачанням.

Автор:
Ольга Опенько