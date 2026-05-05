Ціни на російську нафту оновили десятирічний максимум

У квітні 2026 року, за даними Міністерства економічного розвитку Росії, середня ціна російської нафти, яка використовується для розрахунку податків, зросла до $94,87 за барель — це найвищий рівень із 2014 року на тлі стрибка світових цін на нафту.

Зростання показника пов’язане зі стрибком світових цін на нафту. Наприкінці квітня котирування перевищили $126 за барель — максимум за останні кілька років.

Ринок відреагував на загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема ризики затяжного конфлікту між США та Іран, який може призвести до перебоїв у глобальних поставках нафти.

Зростання ціни, що використовується для оподаткування, означає збільшення бюджетних надходжень для Росія, оскільки податки в енергетичному секторі напряму прив’язані до вартості сировини.

Це відбувається на тлі спроб західних країн обмежити нафтові доходи Москви через санкції, однак високі світові ціни частково нівелюють цей ефект.

Нагадаємо, що попри зростання цін на нафту, економіка РФ залишається під тиском санкцій та скорочення експорту. Раніше повідомлялося, що навіть високі нафтові доходи не здатні компенсувати втрати від обмежень Заходу та падіння зовнішніх поставок.