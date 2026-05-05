Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на російську нафту оновили десятирічний максимум

Нафта
Зростання світових цін на нафту збільшує доходи Росії від енергоресурсів / Depositphotos

У квітні 2026 року, за даними Міністерства економічного розвитку Росії, середня ціна російської нафти, яка використовується для розрахунку податків, зросла до $94,87 за барель — це найвищий рівень із 2014 року на тлі стрибка світових цін на нафту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зростання показника пов’язане зі стрибком світових цін на нафту. Наприкінці квітня котирування перевищили $126 за барель — максимум за останні кілька років.

Ринок відреагував на загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема ризики затяжного конфлікту між США та Іран, який може призвести до перебоїв у глобальних поставках нафти.

Зростання ціни, що використовується для оподаткування, означає збільшення бюджетних надходжень для Росія, оскільки податки в енергетичному секторі напряму прив’язані до вартості сировини.

Це відбувається на тлі спроб західних країн обмежити нафтові доходи Москви через санкції, однак високі світові ціни частково нівелюють цей ефект.

Нагадаємо, що попри зростання цін на нафту, економіка РФ залишається під тиском санкцій та скорочення експорту. Раніше повідомлялося, що навіть високі нафтові доходи не здатні компенсувати втрати від обмежень Заходу та падіння зовнішніх поставок.

Автор:
Лариса Крупко