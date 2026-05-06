Горючего в мире осталось на несколько дней: запасы нефти упали до восьмилетнего минимума

Мировые запасы нефти падают рекордными темпами / Depositphotos

В апреле мировые запасы нефти рекордно упали на 200 млн баррелей. Даже несмотря на падение спроса из-за высоких цен, дефицит усугубляется: из-за конфликта с участием Ирана рынок уже потерял около 1 млрд баррелей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Причины дефицита

Ключевым фактором сокращения поставок стали ограничение движения через Ормузский пролив и повреждение энергетической инфраструктуры в результате обстрелов.

Мировые запасы приближаются к самой низкой отметке за последние восемь лет. Хотя общий объем резервов составляет 4 миллиарда баррелей, значительная часть этой нефти технологична.

Она необходима для поддержания давления в трубопроводах и бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов, поэтому не может использоваться для покрытия дефицита на рынке.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что в мире остался только 45-дневный запас готового топлива, в том числе бензин и дизель. Наиболее ощутимое снижение объемов зафиксировано в Азии и Африке, а в Северной Европе запасы авиационного топлива упали до минимума за последние шесть лет.

В то же время в США запасы бензина продолжают снижаться в канун летнего сезона, когда потребление традиционно растет.

Прогнозы по стоимости и рыночные ожидания

В настоящее время цена нефти марки Brent зафиксировалась на уровне около 110 долларов за баррель на фоне соблюдения режима прекращения огня.

Однако трейдеры предупреждают о возможности нового скачка цен, когда объемы горючего в хранилищах упадут ниже критических отметок.

Ожидается, что в США запасы могут сократиться до уровня, обеспечивающего только одну неделю внутреннего спроса. Специалисты прогнозируют, что полное влияние энергетического кризиса рынок ощутит в ближайшие недели.

Напомним, на сырьевых рынках нефть Brent снизилась на 1,6% до 108,07 доллара за баррель из-за ожиданий деэскалации в регионе Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти.

Автор:
Татьяна Бессараб