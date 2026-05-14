Цены на нефть растут: Трамп и Си Цзиньпин обсуждают мир с Ираном

Нефть
Мировой рынок нефти реагирует на встречу лидеров США и Китая / Depositphotos

В четверг, 14 мая, цены на нефть пошли вверх на фоне ожиданий от встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ключевой темой переговоров является прекращение войны с Ираном, парализовавшей мировые поставки топлива.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Трамп стремится привлечь Китай как посредника для мирного соглашения с Тегераном, однако аналитики сомневаются, что Пекин будет давить на своего стратегического партнера.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 105,89 доллара за баррель, а американская нефть WTI поднялась до 101,34 доллара.

Этот рост произошел после падения цен в среду, когда рынок опасался повышения процентных ставок в США из-за инфляционного давления.

Ситуация остается критической из-за длительного закрытия Ормузского пролива — главного энергетического шлюза мира, фактически заблокированного с начала боевых действий в конце февраля.

Эксперты предупреждают, что отсутствие прогресса в открытии этого пути может вынудить США вернуться к активным военным действиям.

Прогнозы дефицита

Международное энергетическое агентство радикально изменило свои прогнозы, заявив о неизбежном дефиците нефти на мировом рынке.

Если раньше ожидался профицит, то теперь война на Ближнем Востоке настолько подорвала добычу, что поставки не будут покрывать реальный спрос.

Запасы нефти истощаются беспрецедентными темпами, что ставит мировую экономику в затруднительное положение. Аналитики банка ING отмечают, что рынок сейчас находится в состоянии выжидания, однако предостерегают от чрезмерного оптимизма по поводу быстрого успеха переговоров между Вашингтоном и Пекином в вопросе иранского конфликта.

Напомним, аналитики Goldman Sachs сообщали, что в мире остался только 45-дневный запас готового топлива, в том числе бензина и дизеля. Наиболее ощутимое снижение объемов зафиксировано в Азии и Африке, а в Северной Европе запасы авиационного топлива упали до минимума за последние шесть лет.

Автор:
Татьяна Бессараб