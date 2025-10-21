Запланована подія 2

21 октября во всех областях Украины будут действовать графики ограничения электроэнергии для промышленности

электроэнергия
В Украине 21 октября будут действовать графики ограничения света для промышленности

Во вторник, 21 октября, во всех регионах Украины с 16.00 до 20.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Там отметили, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Сообщается, что из-за дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру есть масштабные обесточивания потребителей на Черниговщине. Без электроснабжения осталась значительная часть региона, включая областной центр.

"Выполнению аварийно-восстановительных работ мешает воздушная тревога из-за пребывания в небе очередных российских ударных БПЛА. Как только позволят условия безопасности - перезаживление потребителей начнется безотлагательно", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Энергетики еще раз призывают к экономному потреблению электроэнергии.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать графики ограничения электроэнергии и обновление подачи света можно на страницах облэнерго в каждой области отдельно.

Напомним, 20 октября во всех регионах Украины с 06.00 до 22.00 действовали графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Автор:
Светлана Манько