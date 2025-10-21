- Категория
21 октября во всех областях Украины будут действовать графики ограничения электроэнергии для промышленности
Во вторник, 21 октября, во всех регионах Украины с 16.00 до 20.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".
Там отметили, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Сообщается, что из-за дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру есть масштабные обесточивания потребителей на Черниговщине. Без электроснабжения осталась значительная часть региона, включая областной центр.
"Выполнению аварийно-восстановительных работ мешает воздушная тревога из-за пребывания в небе очередных российских ударных БПЛА. Как только позволят условия безопасности - перезаживление потребителей начнется безотлагательно", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Энергетики еще раз призывают к экономному потреблению электроэнергии.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать графики ограничения электроэнергии и обновление подачи света можно на страницах облэнерго в каждой области отдельно.
Напомним, 20 октября во всех регионах Украины с 06.00 до 22.00 действовали графики ограничения мощности для промышленных потребителей.