20 октября во всех областях будут действовать графики ограничения электроэнергии: кого касается

"Укрэнерго" анонсирует на 20 октября ограничение энергоснабжения для промышленных потребителей

В понедельник, 20 октября, во всех регионах Украины с 06.00 до 22.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укрэнерго".

Там отметили, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, в Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) применяются почасовые отключения для бытовых потребителей.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать графики ограничения электроэнергии и обновление подачи света можно на страницах облэнерго в каждой области отдельно.

Напомним, 17 октября во всех регионах Украины с 07.00 до 22.00 действовали графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Также в части областей были введены аварийные отключения электроэнергии.

Автор:
Светлана Манько