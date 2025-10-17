В Киеве и 12 областях введены аварийные отключения электроэнергии: где нет света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в части областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укрэнерго".

Отмечается, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях введены аварийные отключения электроэнергии.

В "Укрэнерго" отмечают, что причиной ограничений стали последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В Черниговской области, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей.

Энергетики призвали украинцев к экономному потреблению электроэнергии.

В "Укрэнерго" напомнили, что 17 октября во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.