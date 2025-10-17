У Києві та 12 областях запроваджені аварійні відключення електроенергії: де немає світла

Через складну ситуацію в енергосистемі у частині областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення електроенергії.

В "Укренерго" зауважують, що причиною запровадження обмежень стали наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

Енергетики закликали українців до ощадливого споживання електроенергії.

В "Укренерго" нагадали, що 17 жовтня в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.