У Києві та 12 областях запроваджені аварійні відключення електроенергії: де немає світла
Через складну ситуацію в енергосистемі у частині областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення електроенергії.
В "Укренерго" зауважують, що причиною запровадження обмежень стали наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.
Енергетики закликали українців до ощадливого споживання електроенергії.
В "Укренерго" нагадали, що 17 жовтня в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.