Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,95

48,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві та 12 областях запроваджені аварійні відключення електроенергії: де немає світла

електроенергія
Через складну ситуацію в енергосистемі знову вимикають світло / Freepik

Через складну ситуацію в енергосистемі у частині областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі у  Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення електроенергії.

В "Укренерго" зауважують, що причиною запровадження обмежень стали наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг.

Енергетики закликали українців до ощадливого споживання електроенергії. 

В "Укренерго" нагадали, що 17 жовтня в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Автор:
Світлана Манько