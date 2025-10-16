Запланована подія 2

"Укренерго" анонсувало на 17 жовтня графіки обмеження потужності для промислових підприємств

Національна енергетична компанія “Укренерго” повідомила, що завтра, 17 жовтня, для промислових підприємств будуть застосовані графіки обмеження потужності через напружену ситуацію в енергосистемі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

"Завтра, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Через складну ситуацію в енергосистемі України та дефіцит потужності, у всіх регіонах продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Обмеження були запроваджені після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, що призвело до значного дефіциту електроенергії при зростанні споживання. В окремих регіонах, наприклад на Чернігівщині, оператори системи розподілу застосовують погодинні черги відключень.

Ситуація може змінюватися, тому мешканців і підприємства закликають стежити за повідомленнями обленерго та споживати електроенергію ощадливо.

За інформацію НАК "Нафтогаз України", російські війська в ніч на 16 жовтня здійснили шосту масовану атаку на газову інфраструктуру України з початку жовтня. Удар був комбінованим, із застосуванням десятків ракет, включно з балістичними, та сотень Shahed.

Автор:
Ольга Опенько