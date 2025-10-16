- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укренерго" анонсувало на 17 жовтня графіки обмеження потужності для промислових підприємств
Національна енергетична компанія “Укренерго” повідомила, що завтра, 17 жовтня, для промислових підприємств будуть застосовані графіки обмеження потужності через напружену ситуацію в енергосистемі.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.
"Завтра, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.
Через складну ситуацію в енергосистемі України та дефіцит потужності, у всіх регіонах продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Обмеження були запроваджені після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, що призвело до значного дефіциту електроенергії при зростанні споживання. В окремих регіонах, наприклад на Чернігівщині, оператори системи розподілу застосовують погодинні черги відключень.
Ситуація може змінюватися, тому мешканців і підприємства закликають стежити за повідомленнями обленерго та споживати електроенергію ощадливо.
За інформацію НАК "Нафтогаз України", російські війська в ніч на 16 жовтня здійснили шосту масовану атаку на газову інфраструктуру України з початку жовтня. Удар був комбінованим, із застосуванням десятків ракет, включно з балістичними, та сотень Shahed.