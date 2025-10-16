Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Наличный курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,90

48,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрэнерго" анонсировало на 17 октября графики ограничения мощности для промышленных предприятий

свет, лампочки
"Укрэнерго" анонсировало ограничение мощности / Shutterstock

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что завтра, 17 октября, для промышленных предприятий будут применены графики ограничения мощности из-за напряженной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

"Завтра, 17 октября, применение графиков ограничения мощности для промышленности запланировано на всей территории Украины в период с 07.00 до 22.00", - говорится в сообщении.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины и дефицита мощности, во всех регионах продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ограничения были введены после массированной атаки РФ на энергосистему 10 октября, что привело к значительному дефициту электроэнергии при росте потребления. В отдельных регионах, например в Черниговской области, операторы системы распределения применяют почасовые очереди отключений.

Ситуация может изменяться, поэтому жителей и предприятия призывают следить за сообщениями облэнерго и потреблять электроэнергию бережливо.

По информации НАК "Нафтогаз Украины", российские войска в ночь на 16 октября совершили шестую массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины с начала октября. Удар был комбинированным, с применением десятков ракет, включая баллистические, и сотен Shahed.

Автор:
Ольга Опенько