"Укрэнерго" анонсировало на 17 октября графики ограничения мощности для промышленных предприятий
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что завтра, 17 октября, для промышленных предприятий будут применены графики ограничения мощности из-за напряженной ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.
"Завтра, 17 октября, применение графиков ограничения мощности для промышленности запланировано на всей территории Украины в период с 07.00 до 22.00", - говорится в сообщении.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины и дефицита мощности, во всех регионах продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Ограничения были введены после массированной атаки РФ на энергосистему 10 октября, что привело к значительному дефициту электроэнергии при росте потребления. В отдельных регионах, например в Черниговской области, операторы системы распределения применяют почасовые очереди отключений.
Ситуация может изменяться, поэтому жителей и предприятия призывают следить за сообщениями облэнерго и потреблять электроэнергию бережливо.
По информации НАК "Нафтогаз Украины", российские войска в ночь на 16 октября совершили шестую массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины с начала октября. Удар был комбинированным, с применением десятков ракет, включая баллистические, и сотен Shahed.