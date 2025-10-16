По всей Украине действуют графики ограничения мощности для промышленности, в ряде областей – аварийные отключения света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной предыдущими российскими обстрелами, по всей Украине 16 октября применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В некоторых областях действуют аварийные и почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

В частности, как говорится в сообщении по состоянию на 16:13, в Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) применяются три очереди почасовых отключений.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго", – добавили в государственной компании.

Утром 16 октября пресс-служба ДТЭК сообщила, что ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру компании дронами и ракетами. В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

После этого компания начала внедрять экстренные отключения, в том числе в столице, а в 13:16 они были отменены.

В 15:42 ДТЭК снова ввел экстренные отключения в Киеве, а в 15:49 – в Киевской области.

По информации НАК "Нафтогаз Украины", российские войска в ночь на 16 октября совершили шестую массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины с начала октября. Удар был комбинированным, с применением десятков ракет, включая баллистические, и сотен Shahed.