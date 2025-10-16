Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Наличный курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,90

48,70

20 лет Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

По всей Украине действуют графики ограничения мощности для промышленности, в ряде областей – аварийные отключения света

свет, электроэнергия
Ситуация в энергосистеме может измениться – нужно следить за сообщениями облэнерго / Pexels

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной предыдущими российскими обстрелами, по всей Украине 16 октября применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В некоторых областях действуют аварийные и почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

В частности, как говорится в сообщении по состоянию на 16:13, в Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) применяются три очереди почасовых отключений.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго", – добавили в государственной компании.

Утром 16 октября пресс-служба ДТЭК сообщила, что ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру компании дронами и ракетами. В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

После этого компания начала внедрять экстренные отключения, в том числе в столице, а в 13:16 они были отменены.

В 15:42 ДТЭК снова ввел экстренные отключения в Киеве, а в 15:49 – в Киевской области.

По информации НАК "Нафтогаз Украины", российские войска в ночь на 16 октября совершили шестую массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины с начала октября. Удар был комбинированным, с применением десятков ракет, включая баллистические, и сотен Shahed.

Автор:
Наталия Гуленцова