Армия РФ атаковали объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области: работа остановлена

Армия РФ атаковали дронами и ракетами объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области. Из-за ударов работа объектов была остановлена.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.

Накануне государственный "Нафтогаз" рассказывал, что за последнюю неделю россияне трижды массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Они били по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

Как писал Bloomberg, в результате недавних российских обстрелов Украина потеряла 60% собственной добычи газа.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 8 октября российская армия атаковала объект ДТЭК, нанеся удар по теплоэлектростанции. В результате атаки ранены два энергетика.

Также 8 октября армия РФ нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области

9 октября армия России нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.