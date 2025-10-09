Запланована подія 2

РФ нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК: в компании сообщили о значительных повреждениях

атака РФ 9 октября
Одесщина: РФ снова бьет по энергетике / ГСЧС

9 октября армия России снова нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что сейчас энергетики перезаживляют объекты критической инфраструктуры и жилые дома в резервные линии там, где это технически возможно.

Сообщается, что повреждения значительны, а ремонт потребует времени.

Также в результате атаки без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов.

Напомним, в ночь на 9 октября армия РФ беспилотниками ударила по Одесщине. Также был поражен объект портовой инфраструктуры. Пожар охватил контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 8 октября российская армия атаковала объект ДТЭК, нанеся удар по теплоэлектростанции. В результате атаки ранены два энергетика.

Также 8 октября армия РФ нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области.

Автор:
Светлана Манько