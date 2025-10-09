РФ завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК: у компанії повідомили про значні пошкодження

9 жовтня армія Росії знову завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що наразі енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо.

Повідомляється, що пошкодження значні, а ремонт потребуватиме часу.

Також унаслідок атаки без електропостачання залишились понад 30 тисяч абонентів.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня армія РФ безпілотниками вдарила по Одещині. Також було вражено обʼєкт портової інфраструктури. Пожежа охопила контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та деревними паливними пелетами.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 8 жовтня російська армія атакувала об’єкт ДТЕК, завдавши удару по теплоелектростанції. Внаслідок атаки поранено двох енергетиків.

Також 8 жовтня армія РФ завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області