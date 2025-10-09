Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Росія атакувала Одещину: спалахнула масштабна пожежа у порту, горіли контейнери з рослинною олією (ФОТО)

Окупанти атакували Одещину
Окупанти атакували Одещину / ДСНС

В ніч на 9 жовтня армія РФ безпілотниками вдарила по Одещині. Було вражено обʼєкт портової інфраструктури. Пожежа охопила контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та деревними паливними пелетами. 

Як пише Delo.ua, про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України  та ДСНС.

Внаслідок атаки спалахнули пожежі у двох житлових будинках, адміністративній будівлі автозаправної станції та масштабна пожежа на території порту.

Зокрема, горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами та деревними паливними пелетами.

В ліквідації займань взяли участь 83 рятувальники, 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот. Також від добровольців долучилися 4 людини та 1 пожежне авто.

За попередньою інформацією постраждали 5 людей. Усім надається медична допомога.

Також унаслідок атаки без електропостачання залишились понад 30 тисяч абонентів.

Країна-терорист продовжує атаки на критичну інфраструктуру та цивільні обʼєкти: житлові будинки, цивільні складські приміщення, "Укрзалізницю". Цієї ночі Росія також завдала ударів  у Чернігівській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Автор:
Світлана Манько