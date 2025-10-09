Россия атаковала Одесскую область: вспыхнул масштабный пожар в порту, горели контейнеры с растительным маслом (ФОТО)

В ночь на 9 октября армия РФ беспилотниками ударила по Одесщине. Был поражен объект портовой инфраструктуры. Пожар охватил контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили начальник Одесской ОВА Олег Кипер, прессслужба Министерства развития общин и территорий Украины и ГСЧС .

В результате атаки вспыхнули пожары в двух жилых домах, административном здании автозаправочной станции и масштабный пожар на территории порта.

В частности, горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными пеллетами.

В ликвидации возгораний приняли участие 83 спасателя, 18 единиц пожарной техники и пожарный робот. Также от добровольцев присоединились 4 человека и 1 пожарный автомобиль.

По предварительной информации, пострадали 5 человек. Всем оказывается медицинская помощь.

Также в результате атаки без электроснабжения остались более 30 тысяч абонентов.

Страна-террорист продолжает атаки на критическую инфраструктуру и гражданские объекты: жилые дома, гражданские складские помещения, "Укрзализныця". Этой ночью Россия также нанесла удары в Черниговской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.