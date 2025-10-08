Росія вдруге за добу атакувала об’єкт ДТЕК: пошкоджена збагачувальна фабрика

Російська армія 8 жовтня завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Це вже другий об'єкт компанії, атакований окупантами протягом доби.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Росія атакувала нашу фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій. Під час удару чергові працівники були в укритті — ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що це вже третя масштабна атака на фабрику за останні півтора місяця.

Обладнання перебуває в непридатному стані, тому роботу підприємства довелося законсервувати. Всіх співробітників працевлаштували на інших підприємствах ДТЕК.

Нагадаємо, з ранку 8 жовтня російська армія також атакувала об’єкт ДТЕК, завдавши удару по теплоелектростанції. Внаслідок атаки поранено двох енергетиків.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.