Росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК: потужності непридатні до роботи

Зранку 8 вересня армія Росії знову вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК Ріната Ахметова в Донецькій області. Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

26 серпня армія Росії вдарила по збагачувальній фабриці компанії ДТЕК у Донецькій області. Тоді будівлю було зруйновано, а обладнання серйозно пошкоджено.

Як повідомляється, робота фабрики наразі повністю паралізована, а її збагачувальні потужності непридатні до роботи.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, атака Росії на енергетичну інфраструктуру 26 серпня забрала життя працівника шахти ДТЕК та травмувала ще трьох. Підприємство зазнало пошкоджень, частину об’єктів знеструмлено.