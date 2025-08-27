Армія РФ вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК: будівлю зруйновано, потужності непридатні до роботи

26 серпня армія Росії вдарила по збагачувальній фабриці компанії ДТЕК Ріната Ахметова у Донецькій області. Будівлю зруйновано, а обладнання серйозно пошкоджено.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що співробітники, які працювали на зміні, вціліли. Наразі рятувальники вже приборкали пожежу.

В ДТЕК наголошують, що це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

У компанії повідомили, що робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.

Нагадаємо, атака Росії на енергетичну інфраструктуру 26 серпня забрала життя працівника шахти ДТЕК та травмувала ще трьох. Підприємство зазнало пошкоджень, частину об’єктів знеструмлено.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.