Росіяни вночі вдарили по енергетичному підприємству на Полтавщині: деталі

У ніч на 27 серпня російські війська обстріляли Полтавську область. Через це на одному з енергетичних підприємств зафіксовано влучання та падіння уламків, що спричинило пошкодження.

Як пише Delo.ua, про це повідомив т.в.о голови Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Цієї ночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджене підприємство енергетичного сектору, зокрема адмінбудівля, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі.

Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Станом на 8:00 пожежі локалізовано, електропостачання відновлено. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня 2025 року російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.