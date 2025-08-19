Армія РФ атакувала нафтопереробну та енергетичну інфраструктуру у Полтавській області

У ніч на 19 серпня 2025 року російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Там зазначають, що востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня поточного року.

Одночасно, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України.

Повідомляється, що попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків.

"Ворог продовжує системні терористичні атаки проти енергетичної інфраструктури України, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права", - наголошують в Міненерго.

За даними відомства, з березня 2025 року здійснено понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру.

Атака на Полтавщину

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що цієї ночі ворог масовано атакував Полтавщину.

За його словами, зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.

Внаслідок атаки постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділі ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки.

Пізніше мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що РФ здійснила масовану атаку міста.

"У місті пролунали десятки вибухів, під прицілом була енергетична та транспортна інфраструктура. Про наслідки повідомить Полтавська ОВА", - написав він.

Депутат Полтавської обласної ради Ігор Процай в етері "Еспресо" зазначив, що унаслідок ворожої атаки "відбулися займання в дуже великих обсягах".

"Ворог дубасив чим тільки міг, починаючи від балістики та закінчуючи великою кількістю "Шахедів". Наразі відомо, що відбулися займання в дуже великих обсягах, мер міста показав зараз картинку, як зараз виглядає місто. І рекомендують жителям за можливості не виходити для того, щоб не дихати цією гаррю", - додав він.

За його словами, майже 1,5 тисячі людей залишилися без світла.

"Це, мабуть, одна із самих серйозних атак, яка була з моменту повномасштабного вторгнення. Тому що така кількість, наприклад, в Лубни не прилітала ніколи. Щоб спрямували таку кількість безпілотників фактично в одне місце, то я такого точно не пам’ятаю, не було такого ні разу. І кількість ракет та, яка була спрямована на Кременчук також, вона найбільша, мабуть", - підсумував він.

Зауважимо, нафтопереробний завод у Кременчуці окупанти атакують вже не перший раз.

У перші місяці війни російські загарбники атакували Кременчук та обстріляли Кременчуцький НПЗ із навколишніми складами паливно-мастильних матеріалів. Тоді завод, інфраструктура якого була знищена під час обстрілів, не працював тривалий час.