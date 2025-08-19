Армия РФ атаковала нефтеперерабатывающую и энергетическую инфраструктуру в Полтавской области

В ночь на 19 августа 2025 года российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области, применив одновременно крылатые ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки возникли масштабные пожары.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре зафиксированы 15 и 21 июня текущего года.

Одновременно несколько десятков дронов атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины.

Сообщается, что предварительно установлены повреждения наземной инфраструктуры объекта. Специалисты уже осуществляют техническое обследование оборудования и оценивают объем ущерба.

"Враг продолжает системные террористические атаки против энергетической инфраструктуры Украины, что является прямым нарушением международного гуманитарного права", - отмечают в Минэнерго.

По данным ведомства, с марта 2025 г. совершено более 2900 атак на энергетическую инфраструктуру.

Атака на Полтавщину

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что этой ночью враг массированно атаковал Полтавщину.

По его словам, зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах.

В результате атаки пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.

В Лубенском районе в результате атаки без света осталось 1471 бытовых и 119 юридических абонентов. Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки.

Позже мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что РФ совершила массированную атаку города.

"В городе прогремели десятки взрывов, под прицелом была энергетическая и транспортная инфраструктура. О последствиях сообщит Полтавская ОВА", - написал он.

Депутат Полтавского областного совета Игорь Процай в эфире Эспрессо отметил, что в результате вражеской атаки "произошли возгорания в очень больших объемах".

"Враг дубасил чем только мог, начиная от баллистики и заканчивая большим количеством "шахедов". Пока известно, что произошли возгорания в очень больших объемах, мэр города показал сейчас картинку, как сейчас выглядит город. И рекомендуют жителям по возможности не выходить для того, чтобы не дышать этой гаррю", - добавил он.

По его словам, почти 1,5 тысяч человек остались без света.

"Это, пожалуй, одна из самых серьезных атак, которая была с момента полномасштабного вторжения. Потому что такое количество, например, в Лубны не прилетало никогда. Чтобы направили такое количество беспилотников фактически в одно место, то я такого точно не помню, не было такого ни разу. И количество ракет было направлено на Кременчуг.

Заметим, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге кафиры атакуют уже не первый раз.

В первые месяцы войны российские захватчики атаковали Кременчуг и обстреляли Кременчугский НПЗ с окружающими составами горюче-смазочных материалов. Тогда завод, инфраструктура которого была уничтожена при обстреле, не работал длительное время.