Кременчугский НПЗ не заработает до конца года, - глава ОВА

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, инфраструктура которого была уничтожена в ходе обстрелов, не заработает до конца года. Об этом в ходе онлайн-встречи с редакторами СМИ сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, сообщает местное издание “Кременчугская газета”.

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"Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает... Людей сокращать там не планируют. Все люди оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие, - отметил руководитель области. - Наша задача - возобновить работу Кременчугской ТЭЦ. Нужно, чтобы она заработала до холодов".

По его словам, предварительная сумма, необходимая для восстановления Кременчугской ТЭС, составляет от 500 до 800 млн гривен.

"Акта по ТЭЦ еще нет. Но предварительная сумма: от 500 до 800 млн грн. Мы об этом сообщили в Офис президента и Кабмин. Облсовет может предоставить от 30 до 50 млн грн, плюс город предоставит, и там есть частный инвестор", - отметил глава ОВА.

Напомним, 2 апреля российские захватчики атаковали Кременчуг и обстреляли Кременчугский НПЗ с составами горюче-смазочных материалов.