Кременчуцький НПЗ не почне працювати до кінця року, - голова ОВА

Кременчуцький нафтопереробний завод, інфраструктура якого була знищена під час обстрілів, не запрацює до кінця року. Про це на онлайн-зустрічі з редакторами ЗМІ повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, повідомляє місцеве видання “Кременчуцька газета”.

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"Кременчуцький НПЗ, я так розумію, цього року не запрацює. Людей скорочувати там не планують. Усі люди залишені на роботі та повинні ремонтувати підприємство,- зазначив керівник області. - Наше завдання – відновити роботу Кременчуцької ТЕЦ. Потрібно, щоб вона запрацювала до холодів".

За його словами, попередня сума, необхідна для відновлення Кременчуцької ТЕС, становить від 500 до 800 млн гривень.

"Акту щодо ТЕЦ ще немає. Але попередня сума: від 500 до 800 млн грн. Ми про це повідомили Офіс президента та Кабмін. Облрада може надати від 30 до 50 млн грн, плюс місто надасть, і там є приватний інвестор", - наголосив глава ОВА.

Нагадаємо, 2 квітня російські загарбники атакували Кременчук та обстріляли Кременчуцький НПЗ із навколишніми складами паливно-мастильних матеріалів.