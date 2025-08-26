Росія атакувала шахту ДТЕК: загинув працівник, троє поранені

Чергова атака Росії на енергетичну інфраструктуру забрала життя працівника шахти ДТЕК та травмувала ще трьох. Підприємство зазнало пошкоджень, частину об’єктів знеструмлено.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Росія вдарила по шахті ДТЕК

У результаті обстрілу Росії по енергетичній інфраструктурі постраждала шахта ДТЕК. Один працівник загинув, троє отримали поранення. Родині загиблого та постраждалим колегам надають усю необхідну допомогу.

Внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі споруди та обладнання, сталося знеструмлення. На момент удару під землею перебувало 146 гірників, наголошують в пресслужбі.

За словами народного депутата, голови Конфедерації вільних профспілок України та віцепрезидента Всеєвропейського об’єднання профспілок Михайла Волинця, станом на 14:30 усіх 148 гірників із шахт Добропільської громади, що постраждали від російського обстрілу, успішно піднято на поверхню.

Оновлено 14.55. За інформацією Міненерго, на Донеччині внаслідок обстрілу вугільних шахт загинув один працівник, ще троє отримали поранення (один у тяжкому стані, двоє середньої тяжкості). Через пошкодження підстанцій під землею опинилися 148 гірників, усіх їх підняли на поверхню, життю шахтарів зараз нічого не загрожує.

Нагадаємо, 17 червня ворог атакував FPV-дронами один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині. Було поранено двох працівників компанії. Під час вибуху дрона один з енергетиків отримав поранення, інший — контузію.

Загалом впродовж січня–квітня 2025 року компанія "ДТЕК Енерго" спрямувала близько 1,6 мільярда гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій, які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів.