Росіяни обстріляли енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині: що відомо

6 серпня вранці один з підрозділів ДТЕК зазнав пошкоджень внаслідок атаки ворожих FPV-дронів. Обстріл спричинив займання енергетичного обладнання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу енергетичної компанії.

"Вчора зранку один з підрозділів ДТЕК опинився під обстрілом під час удару ворожих FPV-дронів по області", - йдеться в повідомленні.

На щастя, під час обстрілу ніхто зі співробітників не постраждав. На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, які швидко ліквідували пожежу.

Одразу після того, як займання було повністю приборкано, енергетики ДТЕК розпочали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше усунути наслідки пошкоджень.

Нагадаємо, 17 червня, ворог атакував FPV-дронами один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині. Було поранено двох працівників компанії. Під час вибуху дрона один з енергетиків отримав поранення, інший — контузію.

Загалом впродовж січня–квітня 2025 року компанія "ДТЕК Енерго" спрямувала близько 1,6 мільярда гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій (ТЕС), які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів.