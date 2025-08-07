Россияне обстреляли энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине: что известно

6 августа утром одно из подразделений ДТЭК получил повреждения в результате атаки вражеских FPV-дронов. Обстрел вызвал возгорание энергетического оборудования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу энергетической компании.

"Вчера утром одно из подразделений ДТЭК оказалось под обстрелом при ударе вражеских FPV-дронов по области", - говорится в сообщении.

К счастью, при обстреле никто из сотрудников не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, быстро ликвидировавшие пожар.

Сразу после того, как возгорание было полностью укрощено, энергетики ДТЭК приступили к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее устранить последствия повреждений.

Напомним, 17 июня, враг атаковал FPV-дронами одно из подразделений ДТЭК на Днепропетровщине. Были ранены двое сотрудников компании. При взрыве дрона один из энергетиков получил ранения, другой контузию.

Всего в январе-апреле 2025 года компания "ДТЭК Энерго" направила около 1,6 миллиарда гривен на ремонт и восстановление теплоэлектростанций (ТЭС), пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов.